Paul Celans Leben und Werk

Im Vorgriff auf die Jüdischen Kulturtage 2020, die wieder ein reichhaltiges Programm vorhalten, findet bereits am Montag, 25. November, um 19.30 Uhr im Sparkassen-Pavillon ein Vortrag von Prof. Dr. Hans-Jürgen Schrader (Genf) zum Thema "Paul Celans Gedichte nach Auschwitz - Reflexionen zum Eintritt in sein hundertstes Lebensjahr" statt. Paul Celan gehört zu den größten Lyrikern des 20. Jahrhunderts. Weltberühmt wurde er mit seiner "Todesfuge", die die Schrecken der Shoah beklemmend einfängt. Celans Eltern wurden selbst Opfer der NS-Verfolgung: Auch Paul Celan musste mehrere Jahre lang in rumänischen Arbeitslagern Zwangsarbeit leisten. Nach dem Krieg zog er nach Paris, wo er sich 1970 das Leben nahm. Hans-Jürgen Schrader hat sich in mehreren Publikationen mit Paul Celan und seinem Werk auseinandergesetzt. Der Vortrag gibt - im Jahr vor seinem 100. Geburtstag und seinem 50. Todestag - einen anschaulichen Überblick über sein Leben, seine literarische Arbeit sowie seine Bedeutung für die neuere deutsche Lyrik und erschließt einige ausgewählte Gedichte. sek