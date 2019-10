Paul Breitner investiert in Erlangen

Bereits zum 20. Mal ist die Stadt Erlangen dieses Jahr auf der Expo Real in München, die noch bis 9. Oktober dauert. Dabei handelt es sich um die größte Gewerbeimmobilien-Messe im deutschsprachigen Raum. Das städtische Wirtschaftsreferat gehört dabei zu einem Gemeinschaftsstand der Metropolregion Nürnberg (Halle A1.340). Mit dabei sind die Nachbarstädte Nürnberg, Fürth und Schwabach sowie eine Reihe von Firmen. Traditionell lädt Wirtschaftsreferent Konrad Beugel heute um 14 Uhr zu einem "Meet und Greet" am Stand ein. Höhepunkt der Messe ist am gleichen Tag um 15 Uhr unter dem Titel "Spielfeld Immobilien" ein Bericht von Fußballlegende und Immobilieninvestor Paul Breitner, warum er in der Metropolregion Nürnberg investiert. In Erlangen entsteht gerade ein Seniorenpflegeheim mit betreutem Wohnen, das Breitner und ein Unternehmenspartner bauen. red