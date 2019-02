Die Hochschule für Musik Nürnberg kooperiert mit dem Pfalzmuseum Forchheim. Ein Percussion-Ensemble kommt in der Konzertreihe "Young meets Old!" in die Kaiserpfalz. Zwei Marimbas, zwei Vibraphone und eine ganze Menge Trommeln bringt das Percussion-Ensemble der Musikhochschule in Nürnberg am Freitag, 15. Februar, um 19.30 Uhr unter dem Motto "Mit Paukenschlag und Trommelwirbel" ins Pfalzmuseum. Das Programm der jungen Studenten reicht von Bach bis Moderne, von Klassik bis Jazz. Der Eintritt ist frei. red