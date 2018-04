Pauken und Trompeten in St. Ägidius

red



Das Kulturforum Bamberger Land e. V. präsentiert in seiner Reihe "Musik in fränkischen Kirchen" das 3. Konzert. Am Sonntag, 29. April, um 17 Uhr, gastiert in der Pfarrkirche St. Ägidius in Amlingstadt das Ensemble "Bavarian Brass" unter Leitung von Benjamin Sebald. Der Titel des Konzerts heißt "Mit Pauken und Trompeten". "Bavarian Brass" garantiere ein unvergessliches Musikerlebnis mit einem grandiosen Programm von Heinrich VIII. über Johann Sebastian Bach bis zu Vangelis, heißt es in der Ankündigung.Das Ensemble umfasst vier Trompeten, Schlagwerk und Marimbaphon. An der neuen Orgel wird Georg Schäffner spielen. Für Interessierte findet bereits um 16.30 Uhr eine Einführung zur kunsthistorischen Bedeutung der Kirche statt, geleitet von Margit Fuchs.Karten für das Konzert im Vorverkauf gibt es bei: BVD-Kartenservice, Bamberg, Lange Straße 39/41, Telefon 0951/9808220 oder www.bvd-ticket.de ; Bäckerei Winkler, Amlingstadt, Telefon 09543/3411; Bäckerei Dresel, Strullendorf, Telefon 09543/259; unter www.kulturforum-ba.de/tickets sowie als Vorbestellung für die Abendkasse bei Frau Leykauf, Telefon 0170/5846520.