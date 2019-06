Die Gärtner-Elf veranstaltet am Samstag, 29. Juni, in der Mühlbachklause in Lichtenfels ein Patschießer-Turnier. Dazu sind alle Freunde und Liebhaber des etwas anderen Würfelspiels eingeladen. Die ersten Würfel "klappern" (fallen) um 14 Uhr. In der Pause gibt es hausgemachte Gulaschsuppe. red