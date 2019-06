Patrozinium in Schlüsselau

An diesem Wochenende (15. Juni bis 17. Juni) feiert Schlüsselau das Patrozinium der Pfarr- und Wallfahrtskirche "Schmerzhafte Dreifaltigkeit". Viele Pilger kommen zur sogenannten "Klosterwallfahrt", so am Samstag um 18 Uhr die Pfarrei Sassanfahrt mit den Filialen Erlach und Röbersdorf. Am Dreifaltigkeitssonntag kommen um 8.15 Uhr die Gläubigen aus Frensdorf und Herrnsdorf und anschließend zum Festgottesdienst auch die Pilger aus Seußling. Höhepunkt des Tages ist der Festgottesdienst um 9.30 Uhr mit Festprediger DK Hans Schieber und dem Schlüsselauer Männergesangverein "Waldeslust" unter der Leitung von Uwe Altenbach. Die anschließende Prozession zum Dorfplatz mit kurzer Andacht und eucharistischem Segen wird von der Röbersdorfer Blasmusik begleitet. Mit der Festandacht um 14 Uhr wird das religiöse Programm des Festtages abgeschlossen. Am Montag kommen um 19.30 Uhr die Wallfahrer aus Sambach und Pommersfelden. red