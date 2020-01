Patrozinium in Jesserndorf

Die Pfarrgemeinde Jesserndorf feiert am Sonntag, 19. Januar das Patroziniumsfest Sankt Antonius. Beim Festgottesdienst um 10 Uhr stellen sich die Kommunionkinder der Gemeinde vor. Am Nachmittag findet um 14.30 Uhr ein Pfarrfamiliennachmittag in der Gaststätte Hümmer statt. red