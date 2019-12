Patrozinium am Zeiler Käppele

Die katholische Pfarrgemeinde Zeil feiert am morgigen Sonntag das Patrozinium am Käppele. Dazu ergeht eine besondere Einladung an alle Gläubigen aus nah und fern zum Gottesdienst am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr. In der Bergkapelle wird das Patrozinium des Käppele mit einem Hochamt gefeiert. Der Blick auf das zurückliegende Kirchenjahr zeigt, dass der Terminkalender der Wallfahrtskapelle auch 125 Jahre nach der Grundsteinlegung der Bergkapelle 1894 gut gefüllt war. Die Anziehungskraft ist ungebrochen. 36 Paare gaben sich 2019 am Zeiler Käppele das Ja-Wort und auch so kamen viele Besucher im Laufe des Jahres, um in Gottesdiensten oder bei Führungen das Käppele zu besuchen. Foto: Brigitte Hamm