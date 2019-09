Patronatsfest und Herbstsammlung

Die Pfarrei lädt am Sonntag, 29. September, anlässlich des Patronatsfestes herzlich ein. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr mit anschließendem Stehempfang am Kirchplatz, die Andacht beginnt um 14 Uhr. In der Woche vom 30. September bis 6. Oktober findet die Herbst-Haussammlung der Caritas statt. Die Sammler werden wieder alle Haushalte besuchen und um Spenden bitten. Die Kirchenkollekte für die Caritas findet am 5. Oktober statt. Am Samstag, 5. Oktober, lädt die Pfarrei zum Erntedankfest ein. Der Familiengottesdienst mit musikalischer Unterstützung durch die Kirchenband beginnt um 18 Uhr, die Kinder dürfen zum Gottesdienst ein Erntedankkörbchen mitbringen. Anschließend findet das gemeinsame Erntedank-Essen im Jugendhaus St. Heinrich statt. red