Mit dem Patronatsfest "Mariä Geburt" am Samstag/Sonntag, 7./8. September, dürfen sich die Gläubigen der katholischen Kirchengemeinde auf ein bedeutendes Ereignis freuen. Erste Patronin des 1537 fertig gestellten Gotteshauses ist - wie bei allen Zisterzienserkirchen - die Muttergottes Maria. Das im 19. Jahrhundert entstandene Gemälde am großen, frühbarocken Hochaltar zeigt die Muttergottes mit dem Jesukind und weist das Gotteshaus als Marienkirche aus. Die Geschichte des Festes "Mariä Geburt" steht in Zusammenhang mit dem Bau einer Kirche für die heilige Anna, die Mutter Marias und Großmutter Jesu, am See Bethesda. Den Auftakt bildet am Samstag, 7. September, um 18 Uhr eine Vorabendmesse in der Pfarrkirche. Der Festgottesdienst am Sonntag unter Mitwirkung des Kirchenchors beginnt um 10 Uhr. bkl