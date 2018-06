Patronatsfest in der Pfarrkirche Reuth

Die Pfarrei St. Johannes der Täufer Reuth feiert am Sonntag, 24. Juni, ihr Patrozinium mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Reuth. Dieser wird von der Schola Reuth musikalisch umrahmt. Die beiden Partner-Pfarreien des Pfarreienverbundes Forchheim-Ost, St. Anna und St. Johannes Bosco , feiern mit. Deshalb entfällt an diesem Tag in St. Anna und Don Bosco jeweils der Sonntagsgottesdienst. Anschließend lädt die Pfarrei Reuth zum Pfarrfest rund um Kirche und im Pfarrsaal ein. Angeboten werden Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, Spielangebote für Kinder und mehr. red