Am Sonntag, 14. Juli, feiert die Pfarrei St. Kilian ihr Patronats- und Pfarrfest unter dem Thema "Zu Hause im Gottesgarten - daheim im Garten Gottes". Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr auf dem Gelände des katholischen Jugendheims, St.- Anna-Straße, mit anschließendem Festbetrieb. Die Dörfer rund um St. Kilian sind wie alle Jahre zur Sternwallfahrt eingeladen. Abmarsch der Sternwallfahrer in den Dörfern: Reundorf: 8.30 Uhr an der Kirche; Schönbrunn: 9 Uhr am Ehrenmal; Grundfeld: 8.30 Uhr am Gemeindehaus; Wolfsdorf: 8.45 Uhr am Dorfplatz; Loffeld: 8.45 Uhr an der Kirche; Horsdorf: 9.05 Uhr an der Bushaltestelle; Unterzettlitz: 9 Uhr an der Kapelle; Romansthal: 9 Uhr am Dorfplatz. Im Anschluss an den Gottesdienst starten der Weißwurstfrühschoppen mit der Nothelfer Blasmusik und das bunte Familienprogramm. Neben Bratwürsten und Steaks wird heuer ab 12 Uhr ein warmes Mittagessen angeboten. Um besser planen zu können, gibt es nach den Gottesdiensten am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, einen Vorverkauf von Essensmarken vor dem Pfarrhaus. Ab 13 Uhr wird das Fest musikalisch durch das Duo "Gitty & Rainer" umrahmt. An diesem Sonntag (14. Juli) wird kein weiterer Gottesdienst in St. Kilian gefeiert. red