Der Pfarreienverbund St. Salvator Hollfelder Land lädt am heutigen Donnerstag zum Patronats- und Pfarrfest in Hollfeld ein. Beginn der Sternprozessionen ist um 8.15 Uhr am Dorfkreuz in Stechendorf. Um 9.30 Uhr findet der Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit Kräuterweihe statt. Tombula und Mittagessen gibt es ab 11 Uhr. Ab 14 Uhr werden die Besucher bewirtet. Die Marianische Feier zum Dank für die Rettung der Heimat findet um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche statt, anschließend ist Festandacht. red