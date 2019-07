Patronats- und Pfarrfest in Drügendorf

Anlässlich ihres Patronatsfestes lädt die Pfarrei St. Margaretha Drügendorf in diesem Jahr bereits am Samstag, 20. Juli, zum Pfarrfest ein, welches unter dem Motto "St. Margaretha goes Italy" ab 18 Uhr im Pfarrhof in Drügendorf gefeiert wird. Die Besucher dürfen sich freuen auf italienisches Essen und abwechslungsreiche Getränke. Am Sonntag, 21. Juli, beginnen die Feierlichkeiten um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst und anschließender Prozession. Danach sind alle Besucher beim Weißwurst-Frühschoppen sowie zu Kaffee mit Kuchen willkommen. Gegen 15 Uhr soll das Fest gemütlich seinen Ausklang finden. Bei schlechtem Wetter finden viele Besucher im Zelt Platz. Der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung freuen sich auf viele Gäste. red