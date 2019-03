Patrick und Tatjana erreichen den Bezirksentscheid

Beim Kreisentscheid der Schülerlotsen qualifizierten sich Patrick Müller und Tatjana Bauer für den Bezirksentscheid in Bad Staffelstein. Insgesamt 14 Schüler aus den fünf Mittelschulen Untersiemau, Sonnefeld, Ebersdorf, Seßlach und Lautertal hatten sich in einem Vortest für den Kreisentscheid in Coburg qualifiziert, erläuterte Verkehrserzieher Volker Mönch von der Polizei-Inspektion Coburg. Der Oberkommissar zeigte sich erfreut darüber, dass diese Schülerlotsen ihren Dienst freiwillig zum Wohle der Sicherheit der Grundschüler übernommen haben. "Schülerlotsen sind der erste Schritt zum Verkehrskadetten." Mönch dankte der SÜC und der Kreisverkehrswacht für das Sponsoring der Preise.

Neben einem theoretischen Teil der Prüfung galt es bei diesem Kreisentscheid auch, Geschwindigkeiten abzuschätzen. Auf dem ehemaligen BGS-Gelände mussten die Schüler die Geschwindigkeiten eines vorbeifahrenden Omnibusses und eines Pkw schätzen. Ferner war "Spürsinn" beim Schätzen von Entfernungen gefragt. Beim theoretischen Test waren unter anderem Fragen aus dem Verkehrsrecht zu beantworten. Daneben galt es, einen Reaktionstest zu bestehen.

Den Schülerlosten zollte der stellvertretende Landrat Rainer Mattern für ihre Arbeit und ihr Engagement besonderen Dank.

Auch Schulrat Uwe Dörfer erklärte, sie übernähmen mit ihrer Tätigkeit eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Hier das Ergebnis des Kreisentscheids: 1. Platz Patrick Müller (MS Untersiemau), 2. Tatjana Bauer (MS Ebersdorf), 3. Thomas von Berg (MS Seßlach), 4. Nele Furlan (MS Ebersdorf), 5. Luca Riedel (MS Sonnefeld), 6. Gina Pohle (MS Seßlach), 7. Timon Müller (MS Lautertal), 8. Alicia Engelke (MS Untersiemau), 9. Emre Gansert (MS Seßlach), 10. Samira Tokmakova (MS Lautertal) des