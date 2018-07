Patrick Kalb mit Bahnrekord

az



Seit 29 Jahren pflegen die Kegler des Baur SV Burgkunstadt und des KSC 08 Ilmenau eine Freundschaft . Einmal im Jahr treffen sie sich, um ein Kegelturnier auszutragen, diesmal in Thüringen.Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde der sportliche Vergleichswettkampf im Kegelmodus 4 x 30 Schub eröffnet. Je Verein gingen zehn Personen an den Start.Beste bei den Frauen war die Ilmenauerin Kerstin Siegfried mit 515 Holz . Bei den Männern war Patrick Kalb vom Baur SV der Beste. Über 149, 165, 140 und 157 kam er auf insgesamt 611 Holz. Damit stellte er einen Bahnrekord auf.Das höchste Tageseinzel auf einer Bahn wurde von Rüdiger Klaua mit 175 Holz geschoben. Der Mannschaftsvergleich ging mit 4385:4243 an die Thüringer. Der Wanderpokal bleibt also in Ilmenau.