Patricia Hanika spricht in Heiligenstadt

Am heutigen Dienstag laden die SPD Heiligenstadt und die SPD-Fraktion Bamberger Land um 19 Uhr zum "Abend der Frauen" in die Schule Tiefenpölz ein. Patricia Hanika, Zweite Bürgermeisterin von Schlüsselfeld, Kreisrätin, Architektin und Mutter, gibt einen kurzen Input zum Thema "Beruf und Familie". Danach gibt es einen intensiven Dialog unter dem Motto "Anspruch und Realität - Frauen in unserem Landkreis". Willkommen sind alle Bürger. red