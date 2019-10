Am Mittwoch, 16. Oktober, lädt das Regiomed-Ethikkomitee alle Interessierten zu einem Infoabend mit dem Thema "Patientenverfügung und ethische Fragen im Krankenhaus" ins Regiomed Klinikum Lichtenfels ein. Ab 19 Uhr stellt das Ethikkomitee sich und seine Aufgaben vor. Danach informiert Richter Johannes Gründel vom Amtsgericht Lichtenfels zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, in einer lockeren Gesprächsrunde mit den Mitgliedern des Ethikkomitees ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Die Teilnahme ist kostenfrei. red