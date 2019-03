Patientenverfügung und Betreuungsrecht

"Betreuung, Vollmacht und Patientenverfügung" - dieses Thema behandelt ein Vortrag der Volkshochschule Rauhenebrach in Zusammenarbeit mit Schunder Bestattungen am Dienstag, 26. März, 19 Uhr, in Prölsdorf, Rothstraße 7. Alle drei Instrumente sind der Versuch, die Zeiten, in denen jemand nicht mehr für sich selbst entscheiden und sorgen kann, so weit wie möglich abzusichern. Was genau ist eine Betreuung und wann wird sie eingesetzt? Wie kann man sich mit einer Vollmacht absichern? Was ist über eine Patientenverfügung zu regeln? Referenten sind Florian Sessler vom Netzwerk-Betreuungsverein Haßberge und Joachim Mattheus, Seniorenkoordinator am Landratsamt Haßberge. Anmeldung ist möglich bei der Gemeinde Rauhenebrach, Ruf 09554/92210. red