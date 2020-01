Patientenverfügung ist Thema

Der nächste Männertreff in Maßbach findet am Montag, 27. Januar, in der Pfarrscheune statt. Das Thema lautet "Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung". Beginn ist um 10 Uhr. Im Anschluss an das Referat gibt es eine Brotzeit. sek