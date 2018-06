Patientenverfügung ist Thema bei Frauenunion

cw



Die Frauenunion Zeil veranstaltet am Donnerstag, 19. Juli, einen informativen Nachmittag in der Schlossberg-Gaststätte Königsberg. Beginn ist um 15 Uhr. Volker Will vom Oberlandesgericht Nürnberg hält einen Vortrag über "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung". Alle interessierten Bürger sind willkommen. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, soll sich bei Christiane Will (Ruf 09524/850905) oder Irene Kernwein (Ruf 09524/1384) oder Brigitte Pakosch (Telefon 09524/302324) melden.