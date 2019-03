Patiententag Morbus Parkinson

Am Mittwoch, 13. März, veranstaltet das Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation am Klinikum am Europakanal Erlangen einen Informationstag zum Thema "Morbus Parkinson". In der Zeit von 13 bis 17 Uhr erhalten Interessierte vielfältige Informationen über das Krankheitsbild und die Behandlungsmöglichkeiten. In mehreren Vorträgen geht es beispielsweise um bessere Alltagskommunikation, Optimierung der Beweglichkeit oder die Verbesserung der Nahrungsaufnahme und des Schluckens. Das Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation legt bereits seit 2012 einen besonderen Schwerpunkt auf die Diagnostik und Therapie der Parkinsonerkrankung. Eintritt frei. Kostenlose Parkplätze auf dem Parkplatz an der Pforte. red