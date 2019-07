Patientenfürsprecher in den Kliniken

Der Patientenfürsprecher der Haßberg-Kliniken teilt mit, dass die turnusmäßige Sprechstunde am Montag, 29. Juli, in Haßfurt entfällt. Die nächste Sprechstunde findet am Montag, 5. August, von 14 bis 15 Uhr im Krankenhaus Haßfurt statt. Im Haus Ebern ist der Patientenfürsprecher das nächste Mal ebenfalls am

5. August von 15 bis 16.30 Uhr zu sprechen. In dringenden Fällen ist Kontaktaufnahme per Telefon unter Rufnummer 09521/950932 oder per E-Mail an patientenfuersprecher@ hassberg-kliniken.de möglich.