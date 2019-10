Patientenakademie in der Frankenwaldklinik

Zu einem Vortrag zum Thema "Leistenhernien - Wann und wie operieren?" lädt die Helios-Frankenwaldklinik Kronach am Montag, 14. Oktober, um 18 Uhr ein. Der Informationsabend im Rahmen der "Patientenakademie Kronach - Informationsvorträge für Patienten und Interessierte" findet im Veranstaltungsraum der Helios-Frankenwaldklinik, 4. Stock, statt. Referent ist Ltd. OA Thomas Wendrich, Sektionsleiter der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der VHS durchgeführt. red