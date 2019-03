Patient hat Kanüle dabei

Mehrmals wurde der Polizei am Freitagnachmittag mitgeteilt, dass ein Mann in blauem Jogginganzug und einer Infusionskanüle an der Hand durch die Stadt umherirre. Der Mann wurde am alten Güterbahnhof entdeckt. Es handelte sich um einen 59-Jährigen, der sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen hatte, ohne dort Bescheid zu sagen. Er wurde wieder in ärztliche Obhut gebracht. pol