Pater-Lunkenbein- Hallenturnier

Das Don-Bosco-Jugendwerk Bamberg hält am Mittwoch, 20. November, das 34. Pater-Lunkenbein-Turnier in der Dreifachturnhalle in Ebensfeld ab. Die Spiele finden von 12 bis etwa 16.45 Uhr statt. Es treten Kicker in zwei Altersgruppen von acht bis zwölf und von 13 bis 16 Jahren an. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgt die Familie Lunkenbein. Der Erlös des Turniers geht an die Missionsstation in Merruri. red