Pater Jo Jovilla Kurian wird Pfarrvikar

Pater Jo Jovilla Kurian (43) von den Missionaren des heiligen Franz von Sales ist mit Wirkung zum 1. September als Pfarrvikar für die Pfarreiengemeinschaften "Volk Gottes an Pleichach und Main, Bergtheim" und Fährbrück angewiesen worden. Kurian wurde 1976 in Kurichithanam (Indien) geboren und dort am 30. Januar 2003 zum Priester geweiht. 2008 kam er ins Bistum Würzburg, eine Station war 2016 die Pfarreiengemeinschaft "Sankt Christophorus im Baunach-, Itz- und Lautergrund, Baunach". 2017 ging er nach Indien. red