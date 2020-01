Pater Helmut Haagen ist in der Bütt zurück - als "Eilazwerg"

"Er ist wieder da!" Nach einer krankheitsbedingten Pause steigt Pater Helmut Haagen OMI nun wieder in die Bütt. "Ich kann es einfach nicht lassen", sagt er schmunzelnd auf die Frage, warum er sich das antut. Schließlich hat er als Pfarrvikar in Neufang und für die Pfarreien Pressig, Rothenkirchen und Posseck jeweils mit Filialkirchen sicher keine Langeweile. Aber darum geht es dem Seelsorger auch gar nicht. Er fühlt sich ganz einfach wohl, wenn er andere Menschen zum Lachen bringt, denn Lachen ist bekanntlich gesund.

Also ist er nicht nur Seelendoktor, sondern setzt sich zumindest während der Fastnachtssession für die ganzheitliche Gesundheit seiner Schäfchen ein. Der 63-jährige Oblatenpater Helmut Haagen ist seit vielen Jahren mit seinen humorigen und pointierten Büttenreden ein Höhepunkt der Büttenabende in Pressig, Förtschendorf und Rothenkirchen. Diesmal wird er mit den Beobachtungen des sagenumwobenen "Eilazwerges" den Narren Lachsalven entlocken. Obwohl dieses Fabelwesen auf dem dicht bewaldeten Eilaberg wohnt, weiß er viel über das gemeindliche Geschehen im und um das Haßlach- und Tettautal zu berichten.

Pater Haagen geht als "Eilazwerg" hartnäckigen Gerüchten und Spekulationen rund um die Gemeindepolitik auf den Grund und erhielt von dem Fabelwesen wohl mehr Hintergrundwissen als es manchen Kommunalpolitiker recht sein wird. Dem "Eilazwerg" ist sogar ein steinernes Denkmal am Pressiger Bahnhof gewidmet. Sein Domizil soll er der Sage nach am Eilaberg bei Neukenroth in einer Schatzhöhle haben. Seine Geschichte ist übrigens in einem Büchlein von Lucia Spitzenpfeil unter dem Titel "Die Knellesjungfern und andere Sagen und Geschichten aus Neukenroth" niedergeschrieben, Herausgeber ist der Volkstrachtenverein "Zechgemeinschaft" Neukenroth.

Die Büttenabende finden in Rothenkirchen am Samstag, 8. Februar, Freitag, 14. Februar, und Samstag 15. Februar, jeweils 19.30 Uhr in der Schulturnhalle Rothenkrichen statt, in Förtschendorf am Freitag, 14. Februar, und in Pressig am Freitag, 21. Februar, und Samstag, 22. Februar, jeweils um 19 Uhr im Schützenhaus. eh