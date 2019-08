Pater Flavian verlässt Gößweinstein

Zum Monatsende wird der Gößweinsteiner Pater Flavian Michali, der seit 2006 Pfarrer von Gößweinstein ist, nach Grafrath in Oberbayern versetzt, um dort die Pfarrstelle zu übernehmen. Am kommenden Sonntag sind die Abschiedsgottesdienste in Gößweinstein und Wichsenstein. Neuer Gößweinsteiner und Wichsensteiner Pfarrer wird der Franziskanerpater Ludwig Mazur, der bislang in Grafrath (Kreis Fürstenfeldbruck) Pfarrer ist. Sein Mitbruder Flavian Michali hatte schon bis 2006 sechs Jahre lang in Grafrath gewirkt.

Pfarrer Stiefler in Ruhestand

Zum Monatsende geht der Hochstahler und Breitenlesauer Pfarrer Hans Stiefler, der aus Pottenstein stammt, in den Ruhestand. Seine Verabschiedung findet am Samstag, 31. August, in Hochstahl statt. Sein Amt als Pfarrer von Hochstahl übernimmt der Waischenfelder Stadtpfarrer Pater Rajesh Lugun. red