Pater Flavian Michali feierte den 50. Geburtstag

Eine kaum überschaubare Anzahl von Gratulanten kam in das Pfarr- und Wallfahrtszentrum nach Gößweinstein, um dem Gößweinsteiner Pfarrer und Dekan des Dekanats Ebermannstadt, Franziskanerpater Flavian Michali, zu seinem 50. Geburtstag zu gratulieren.

"Es gibt viele liebe Menschen, mit denen ich heute feiern möchte", sagte der Jubilar freudig. "Für das Geschenk meines Lebens habe ich meinen verstorbenen Eltern in der Feier der Eucharistie gedankt. Alle, die mich auf meinem Lebensweg unterstützt und begleitet haben, meine Freunde, Bekannten und Geschwister mit ihren Familien, habe ich auch mit eingeschlossen", berichtete Pater Flavian.

Der Basilikachor unter Leitung von Georg Schäffner hatte bereits am Vorabend singend den Reigen der Gratulanten eröffnet. Am Geburtstag gratulierten die Schwestern des Niederbronner Ordens und Schwester Sigrid Kerschensteiner von den Franziskusschwestern aus Gößweinstein. Auch die Pfarrer des Dekanats Ebermannstadt überbrachten ihre Glückwünsche, ebenso der Dekanatsratsvorsitzende Erich Wagner. Die Männerchorgemeinschaft Gößweinstein und der Musikverein Gößweinstein drückten ihre Glückwünsche in musikalischer Form aus. Für die Pfarrgemeinden Gößweinstein und Wichsenstein gratulierten die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Kathrin Heckel und der stellvertretender Pfarrgemeinderatsvorsitzende Joachim Roppelt sowie die Kirchenpfleger Georg Lang und Peter Gröschel und überreichten jeweils ein Geschenk.

In einer kleinen Nachfeier in der Kindertagesstätte St. Franziskus reihte sich noch das Kindergartenteam mit seinen 99 Schützlingen in den Kreis der Gratulanten ein.

In franziskanischer Bescheidenheit hatte Pater Flavian sein Geburtstagsfest selbst organisiert und auch aus den Geschenken selbst bezahlt. Unterstützt wurde er vom Frauenbund sowie weiteren Helfern. Zu vorgerückter Stunde brachte das Frauenquartett des Frauenbunds - bestehend aus Kathrin Heckel, Sabine Neuner, Rosel Brendel und Rosi Heinlein - mit ihrem Lied "Mir senn die Schön'n vo der Gmaa" die Geburtstagsrunde zum Schmunzeln.