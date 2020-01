Pater Dietmars erste Predigt

Pater Dietmar Brüggemann, der neue Guardian und Rektor der Basilika Vierzehnheiligen, stellt sich am Sonntag, 26. Januar, den Gläubigen vor.

In den Gottesdiensten um 7.30 und 9 Uhr wird Pater Dietmar predigen, das Hochamt um 10.30 Uhr zelebriert er auch. "Zu predigen, Gottesdienste zu gestalten, das sind meine Stärken", erklärte der gebürtige Sauerländer bereits Ende November beim alljährigen Wallfahrtsführertreffen. "Die Aufgaben hier in Vierzehnheiligen sind vergleichbar wie in Neviges, nur eine Nummer größer. Ich tausche das Bergisch-Westfälische gegen fränkisches Barock, das kommt mir gelegen, weil ich ein barocker Typ bin."

Der 62-Jährige kommt aus dem Nevigeser Kloster im Erzbistum Köln in den Gottesgarten und tritt hier die Nachfolge von Pater Heribert an, der den Obermain Richtung Dorsten im Bistum Münster verließ. Pater Dietmar war unter anderem als Krankenhaus- und Pfarrseelsorger an der Medizinischen Hochschule Hannover, in Dortmund, Paderborn, Füssen sowie zuletzt in Neviges tätig. gkle