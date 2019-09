Pater Aurelian tritt Amt an

Mit einem großen Hauptwallfahrtsamt feierten die Pilger in der Basilika Marienweiher das Fest Maria Geburt. Mit dem Hauptzelebranten und Festprediger Dekan Holger Fiedler aus Hof und dem neuen Wallfahrtsseelsorger Pater Aurelian, der vom Kloster Gößweinstein nach Marienweiher gewechselt ist, konnte Pfarrer Pater Adrian Manderla zwei für die Pfarrei wichtige Geistliche begrüßen.

Durch die Zusammenlegung der Dekanate Hof und Kulmbach, so Pfarrer Pater Adrian, unterstehe nun der neue große Seelsorgebereich Kulmbach, dem auch die Pfarrei Marienweiher angehört, dem neuen Dekan Holger Fiedler. Pater Aurelian nehme als Nachfolger von Pater Witalis seit dem 1. September das Amt des Wallfahrtsseelsorgers wahr.

Dank zollte er den Teilnehmern der Wallfahrten aus Lettenreuth, Marktgraiz, Uetzing, Wilhelmsthal und Roth für ihre Treue zur Gottesmutter. "Durch euer Kommen können wir wieder von der größten Geburtstagsfeier zu Ehren der Gottesmutter Maria sprechen."

Dekan Holger Fiedler stellte den Pilgern die Frage, ob der Besuch dieser Geburtstagsfeier aus Gewohnheit oder aus Tradition erfolgt sei. Vielfältig seien die Gründe und die Anliegen, die jeden Einzelnen zur Gottesmutter führten. Wichtig sei aber: "Je mehr ihr Maria vor Augen habt, um so vollkommener findet ihr zu Jesus Christus!" Jeden, der auf Maria vertraue, nehme sie an die Hand und führe ihn auf den Weg zu Jesus. Und so wie Maria trotz der vielen Sorgen, Nöte und Probleme immer für Gott Platz gehabt habe, sollten auch die Gäste der Geburtstagsfeier trotz der Last des Alltags genügend Platz für Gott frei halten. op