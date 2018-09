Pater Adrian jetzt auch zuständig für Enchenreuth

Zusätzlich zu seiner Aufgabe als Pfarr-Administrator von Marienweiher und Kupferberg sowie als Kuratie-Administrator von Guttenberg und Hohenberg hat Erzbischof Ludwig Schick den Guardian des Franziskanerklosters in Marienweiher, Pfarrer Pater Adrian Manderla, auch zum Pfarr-Administrator von Enchenreuth ernannt.

Er wurde bei einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jacobus Maior in Enchenreuth in sein neues Amt eingeführt. Im Beisein der örtlichen Vereine sang der Gesangverein Cäcilia Enchenreuth die lateinische Messe "Salve Regina" von Franz Gruber. Pater Adrian bedankte sich für den herzlichen Empfang und ging in seiner Predigt auf den Aufruf Christi ein, sich dem Guten zuzuwenden und dem Bösen abzuschwören. Nach dem Gottesdienst hatten die Gläubigen Gelegenheit, im Pfarrheim mit dem neuen Pfarr-Administrator ins Gespräch zu kommen. kpw