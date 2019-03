Patenschaften sind Thema

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus führt der Verein für Integrationshilfe, Freund statt fremd, eine Infoveranstaltung zum Thema "Patenschaften" durch. Die Veranstaltung findet am Freitag, 22. März, von 18 bis 20 Uhr im "Lui20", Luitpoldstraße 20, statt. Eine Patenschaft zwischen Einheimischen und Geflüchteten zählt zu den besten Wegen zu Integration und Teilhabe. Gegenseitiges Kennenlernen, neue Kontakte knüpfen und Erkenntnisse gewinnen - eine Patenschaft bringt für beide Seiten persönliche Entwicklung und bewusstes Hinschauen. Welche Arten von Patenschaft gibt es? Wie kann ich Patin oder Pate werden? Was sind die Voraussetzungen? Diese und weitere Fragen werden in der Infostunde geklärt. red