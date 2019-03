Paten-Kindergarten freut sich über Seniorenbesuche

Einmal im Monat machen sich die Bewohner der Senioren-Residenz "Löwenquell" schon morgens auf den Weg, um nach Wiesenfeld zu fahren. Ihr Ziel ist der Kindergarten "Haus der kleinen Freunde", mit dem die Bad Rodacher Seniorenresidenz eine sehr enge Freundschaft verbindet, die beiden Seiten viele neue Erkenntnisse beschert. 2012 übernahm die Senioren-Residenz "Löwenquell" eine Patenschaft, die auch gegenseitige Treffen zum Inhalt hat. Bei jedem Besuch wird es sehr bunt und vor allem lustig. Erwartet werden die Senioren von ihren kleinen "Fans" schon am Eingang des Kindergartens und lautstark empfangen. Viele Kinder nehmen dann "ihre" Senioren erst einmal an die Hand und führen sie zum Sportraum oder zeigen ihnen ihre neuesten Spielsachen. In der vergangenen Woche wurden Frühlingslieder und Sitztänze vorgeführt, die man auch gemeinsam mit den Bewohnern der Residenz einstudiert. Aber auch Bastelstunden, Ostereier-Bemalen oder gemeinsames Backen stehen regelmäßig auf dem Programm der gegenseitigen Besuche. Die Leiterin der sozialen Betreuung, Sylvia Höhn, hat festgestellt, dass die gemeinsamen Aktionen zwischen Senioren und Kindern sehr zur Verbesserung des Wohlbefindens der Bewohner beiträgt und gleichzeitig die Kinder für das Älterwerden sensibilisiert werden. red