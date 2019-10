Paten helfen bei der Integration

Das Projekt Bildungspaten im Landkreis Kulmbach ist angelaufen. Bei einem ersten Treffen lernten sich etwa 70 Schüler und neun Bildungspaten kennen. Unter dem offiziellen Titel "Außerschulische Hausaufgabenhilfe mit Schwerpunkt Deutschförderung" soll nicht zuletzt die Integration verbessert werden.

"Die Kinder mit Migrationshintergrund benötigen nach der Schule oft Hilfe", sagt Souzan Nicholson, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte und Integrationslotsin am Landratsamt. Diesen Auftrag nehme sie sehr ernst, "denn uns ist bewusst, was richtig erlernte Sprache bewirken kann, nämlich das Erreichen eines Schulabschlusses". Beteiligt sind an dem Bildungsprojekt neben dem Schulamt auch der Caritasverband, die Geschwister- Gummi-Stiftung sowie das Berufliche Fortbildungszentrum. "Die Bildungspaten und Schulleiter sind stolz darauf, in diesem Projekt mitwirken zu dürfen. Für die Schüler wird es aber gewiss auch spannend werden", so Nicholson.

Wer das Projekt finanziell unterstützen oder sich nachträglich als Bildungspate anmelden will, kann sich gerne an Souzan Nicholson, Telefon 09221/707-130 oder E-Mail nicholson.souzan@landkreis-kulmbach.de wenden. red