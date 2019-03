Pate für eine Blühfläche werden

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" hat unerwartet viele Unterstützer gefunden. Um den Bürgern auch die Möglichkeit zu bieten, einen eigenen Beitrag für Natur- und Artenschutz zu leisten, bieten Landwirte Blüh-Patenschaften an. So auch der Biohof von Harald und Mirjam Prechtel in Voggendorf bei Uehlfeld. Wer Interesse hat, meldet sich bei den Prechtels unter Telefonnummer 09163/1016 oder unter www.bioprechtel.wordpress.com. 100 Quadratmeter Blühfläche kosten für die Zeit von einem Jahr 60 Euro. red