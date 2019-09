Beim Patchworken treffen sich Handarbeit und Kunst. Seit vielen Jahren fertigt die Gruppe im Awo-Treff zauberhafte Handarbeiten und näht per Hand kleine Kunstwerke. Diese werden am Donnerstag 26. September, 10 Uhr, in der Begegnungsstätte (Oberer Bürglaß 3) vorgestellt. Die musikalische Ausgestaltung übernimmt Susanne Dinkel am Klavier. Eine vorherige Anmeldung wird erbeten unter Telefon 09561/94415. In den darauffolgenden Wochen werden einige der Arbeiten im Café ausgestellt sein. red