Patchwork im Textilmuseum

Ein Patchworktag findet am Sonntag, 7. April, von 11 bis 17 Uhr im Oberfränkischen Textilmuseum in Helmbrechts statt. Anlässlich der Sonderausstellung "Tradition bis Moderne XI" der Deutschen Patchwork-Gilde veranstalten die Museumsquilter einen Tag, an dem sich alles rund um das Thema Patchwork und das Hobby Nähen dreht. Die Quilt-Ausstellung inspiriert mit ihren einzigartigen Exponaten zu neuen, eigenen Arbeiten oder aber auch nur zum Staunen. Einige Klöpplerinnen vom Klöppelmuseum Nordhalben stellen ihr Können vor. red