Die katholische Pfarrei "Mariä Himmelfahrt" Dankenfeld lädt für Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Verabschiedung von Pastoralassistentin Theresa Schwarzmann ein. Die Band " Checkpoint Generation" gestaltet die Feier mit. Ein Empfang schließt sich an. Ferner informierte die Pfarrgemeinde: Der Gottesdienst am Sonntag, 14. Juli, in Kirchaich wird auf 11 Uhr verschoben. red