Wilhelmsthal vor 19 Stunden

Pastellkreide für Anfänger

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Pastellkreide für Anfänger" an. Der Kurs findet am Freitag, 4. Oktober von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 5. Oktober von 9.30 bis 16 Uhr in der Mehrzw...