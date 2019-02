Passt gut zu Fisch

Hülsenfrüchte sind reich an Nährstoffen. Hauswirtschaftsmeisterin Evi Derrer gibt wieder, was Forschungen, ergeben haben. Nämlich, dass Menschen, die besonders lange lebten, sich fast nur pflanzlich ernährt und viele Hülsenfrüchte konsumiert haben. In der Küche der Don-Bosco-Schule stehen Balsamico-Linsen mit Zander auf dem Plan. Um die geschälten Linsen zu garen, nimmt man einen Teil Linsen und gibt drei Teile Wasser dazu (bei Reis würde man zwei Teile Wasser nehmen). Auch Kreuzkümmel ist bei Hülsenfrüchten gut, denn der beugt den gefürchteten Winden nach dem Genuss der Linsen, Bohnenkernen oder Kichererbsen vor. Mit dem normalen Kümmel hat der Kreuzkümmel nichts zu tun, sagt Derrer. Die Ernährungsfachfrau verwendet den Schnellkochtopf. Darin kocht sie daheim auch ihre Linsen. "Aber vorsichtig", mahnt sie heute. "Sonst gibt es einen Brei." Weich sollen sie dennoch sein, schon allein wegen der Verdauung. Dazu gibt es Zander. Vom heimischen Fischhändler. Denn der Zander fühlt sich bei uns wohl. "Und der hat bestimmt kein Plastik im Magen."