In der Passionszeit gibt es wieder eine fränkisch-thüringische Aufführung eines selten gespielten kirchenmusikalischen Werks eines Thüringer Komponisten. Die Stadtkantorei Hildburghausen wird gemeinsam mit der Sängervereinigung Bad Rodach und dem Collegium musicum Hildburghausen unter der Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektor Torsten Sterzik das Passionsoratorium von Johann Ernst Bach (1722-1777) erklingen lassen. Die solistischen Partien übernimmt neben Torsten Sterzik selbst (Bass) Julia Lucas (Sopran). An der Orgel wird Markus Ewald zu hören sein. Die Auftritte sind am Sonntag, 7. April, in der Johanniskirche um 18 Uhr und am Palmsonntag, 14. April, in Hildburghausen in der Christuskirche um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red