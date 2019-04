Passionskonzert mit Chor und Orchester

In der Jakobuskirche findet am Sonntag, 7. April, ein besonderes Konzert statt. Die Kissinger Sängervereinigung führt zusammen mit der Staatsbad Philharmonie Bad Kissingen ein Passionskonzert unter dem Motto "Stabat Mater" auf. In diesem Konzert hören die Gäste ein seltenes Werk von Cyrill Kistler, der von 1885 bis 1887 Dirigent der Sängervereinigung war. Die Gesamtleitung hat Hermann Freibott, Musikdozent an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Beginn ist um 17 Uhr. sek