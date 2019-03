Passionskonzert in St. Wenzeslaus

Die Pfarrei St. Wenzeslaus in Litzendorf veranstaltet an diesem Sonntag, 31. März, ein Passionskonzert in der Pfarrkirche. Beginn ist um 17 Uhr. Mitwirkende sind der gemischte Chor des Gesangvereins Gundelsheim, die pfarrliche Singgemeinschaft Litzendorf und die Sopranistin Elisabeth Jacobi. Instrumental bereichert wird dieses Konzert in der vorösterlichen Zeit durch das Blechbläserensemble des Musikvereins Ellerntal, das Klarinettenduo des Jugendblasorchesters Pödeldorf und Organistinnen. Der Eintritt ist frei. Es werden Spenden für die Stiftung "lebendige Pfarrei Litzendorf" entgegengenommen. Im Anschluss lädt der Pfarrgemeinderat zu einem geselligen Beisammensein ein. red