Passionsandacht in der Christuskirche

Am heutigen Mittwoch wird um 19.30 Uhr die Reihe der Passionsandachten in der Christuskirche fortgesetzt. Unter dem Motto "Scherbenhaufen - Scherbenkreuz” will Pfarrer Heinz Geyer zum Nachdenken einladen, wie Christen mit Brüchen und Verwürfnissen in ihrem Leben umgehen können. Auch interessierte Gäste sind dazu eingeladen. red