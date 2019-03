Passion mit "Vocalisto"

Gleich zweimal ist die Gruppe "Vocalisto" mit ihrem neuen Passionsprogramm "Deine Liebe siegt" zu hören. Am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr singt das Ensemble zunächst im Rahmen des 125-jährigen Kirchenjubiläums in der Kulmbacher Stadtpfarrkirche "Zu Unserer Lieben Frau". Eine Woche später, am Sonntag, 24. März, ebenfalls um 17 Uhr ist es in der Christuskirche in Burgkunstadt. Der Eintritt ist frei.

Die Passionsgeschichte steht im Mittelpunkt vieler Kompositionen geistlicher Chormusik. Ein Hauptwerk des Konzerts des bekannten Vokalensembles ist das sehr selten aufgeführte Werk "Jesus und die Krämer" des Ungaren Zoltán Kodály.

Der Komponist schildert anschaulich den Zorn Jesu über das maßlose Geschäftsgebahren der Händler im heiligen Tempel zu Jerusalem.

Der Tod Jesu am Kreuz wird von Georgius Bardos ausdrucksstark mit den letzten Worten Jesu vertont.

"Vocalisto" bleibt in seinem Programm aber nicht am Karfreitag stehen. Die Facetten der Hoffnung und des Vertrauens auf die Liebe Gottes werden in Kompositionen unter anderem von Heinrich Schütz, Moritz Hauptmann und Mendelssohn-Bartholdy zur Sprache kommen.

Mit einem Ausschnitt aus Pergolesis "Stabat Mater" und einem Cello-Solo von Hugo Becker wird das A-cappella-Chorprogramm auch instrumental bereichert. red