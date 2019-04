"Passion" im Bibelkeller

Eine Sonderausstellung unter dem Titel "Passion. Angerichtet - Hingerichtet - Aufgerichtet - Erlöst" ist vom 14. April bis 5. Mai im Bibelkeller in Haßfurt zu sehen. Die außergewöhnliche Darstellung der traditionellen Kreuzwegstationen in großformatigen Fotografien sollen die Besucher zur Auseinandersetzung einladen, heißt es in der Ankündigung des ökumenischen Vereins Bibelwelten.

Gespräch und Führungen

Zum Auftakt präsentiert der Theologe und Fotograf Rainer Behr am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr seine Bilder im Bibelkeller und steht zu Gesprächen zur Verfügung. Die Ausstellung kann sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr besucht werden. Der Eintrittspreis beträgt pro Person vier Euro, ermäßigt zwei Euro.

Eine Führung durch die Ausstellung ist auch außerhalb der Öffnungszeiten für Gruppen ab fünf bis maximal 25 Personen möglich und kostet zuzüglich zum Eintrittspreis auch 30 Euro Führungsentgelt.

Anmeldung und weitere Informationen bei: Bibelkeller, Obere Vorstadt 4, 97437 Haßfurt, E-Mail jesusausstellung@ bibelwelten.de und im Internet unter www.bibelwelten.de. pow