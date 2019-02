Passat verkratzt und geflüchtet

Zwischen Anfang Dezember und vergangenem Wochenende verkratzte ein bislang unbekannter Täter insgesamt vier Mal den Passat einer 45-Jährigen, der zu dieser Zeit in einer Hofeinfahrt an der Wiesenmühle geparkt war. Am Kotflügel sowie an der Beifahrertür entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden.