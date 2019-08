Gesamtsachschaden von etwa 10 000 Euro entstand am Samstag gegen 19.45 Uhr beim Zusammenstoß zweier Autos an der Einmündung vom Fichtenweg zur Lindenstraße in Allertshausen. Der Fahrer eines VW Passat fuhr vom Fichtenweg unter Missachtung der Vorfahrt in die Lindenstraße ein und touchierte einen auf der Vorfahrtstraße fahrenden Subaru. Verletzt wurde niemand.